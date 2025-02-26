قاض اتحادي في سياتل يحظر مسعى ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حظر قاض اتحادي في سياتل اليوم الثلاثاء جهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين بالبلاد.

وجاء الحكم في دعوى قضائية أقامتها مجموعات كبرى لمساعدة اللاجئين دفعت بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يعلق برنامجا اتحاديا لإعادة توطين اللاجئين بما يتعارض مع النظام الذي وضعه الكونجرس لنقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

ودفع محامو إدارة ترامب بأن أمر الرئيس يقع في إطار سلطاته لحرمان من يكون دخوله من الأجانب للبلاد "ضد مصالح الولايات المتحدة".

وقال جمال وايتهيد رئيس المحكمة الإقليمية في حكمه بعد الجلسة التي انعقدت اليوم أن إجراءات الرئيس ترقي إلى "إلغاء فعال لإرادة الكونجرس" في وضع برنامج البلاد لقبول اللاجئين.

وقال وايتهيد لطرفي الدعوى "إن الرئيس لديه سلطة تقديرية كبيرة... لتعطيل قبول اللاجئين، لكن تلك السلطة ليست بلا حدود".

وأشار أوجست فلينتجي محامي وزارة العدل للقاضي إلى أن الحكومة سوف تدرس ما إذا كانت ستقدم طعنا عاجلا.

وأوضحت الدعوى أنه تم إلغاء سفر بعض اللاجئين الذين صدرت موافقة على دخولهم الولايات المتحدة قبل وقت قصير على موعده، واضطرت الأسر التي انتظرت سنوات للم شملها إلى البقاء متفرقة.