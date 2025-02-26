وزيرا خارجية السعودية وإيران يناقشان الجهود المبذولة بشأن المستجدات الإقليمية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، هاتفياً، مع نظيرة الإيراني عباس عراقجي الجهود المبذولة بشأن المستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اتصال وزير الخارجية السعودي بنظيره الإيراني يأتي عقب المباحثات التي أجراها عراقجي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته إلى طهران.

وقال عراقجي، في حديثه مع الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن إيران تواصل مفاوضاتها مع الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن جولة جديدة من المحادثات بدأت في جنيف قبل يومين، وتركز على القضايا النووية ومواضيع أخرى.