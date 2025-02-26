غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية جنوب دمشق

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شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على جنوب العاصمة السورية دمشق، مستهدفا عدة أهداف عسكرية، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وقال الجيش: "خلال الساعات القليلة الماضية، ضرب الجيش الإسرائيلي أهدافا عسكرية في جنوب سوريا بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحةـ وجود قوات وأصول عسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدا لمواطني إسرائيل.

سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل"، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن سلسلة انفجارات وأصوات طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة السورية سمعت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.