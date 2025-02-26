الحكومة الأمريكية تطالب كل المقيمين بشكل غير قانوني بضرورة تسجيل أنفسهم رسميا

قال مسؤولو الهجرة إنه سوف يتعين قريبا على أي شخص يعيش في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أن يسجل نفسه لدى الحكومة الفيدرالية، ومن لا يفعل ذلك يتعرض لغرامات أو السجن أو لكلتا العقوبتين .

وسوف يكون التسجيل إلزاميا لكل شخص يبلغ من العمر 14 عاما أو أكثر وليس لديه وضع قانوني، وفقًا لبيان أصدرته أمس الثلاثاء خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي فرع من وزارة الأمن الداخلي.

وقال البيان إنه يجب على كل شخص التسجيل وتقديم بصمات أصابعه وعنوانه، وإنه يتعين على أولياء الأمور والأوصياء على أي شخص يقل عمره عن 14 عاما التأكد من أنه تم تسجيلهم.

ويقضي قانون الهجرة الفيدرالي منذ فترة طويلة أن يقوم الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة.

ويمكن إرجاع هذه القوانين إلى قانون تسجيل الأجانب لعام 1940، والذي جاء وسط مخاوف متزايدة من المهاجرين في الأيام التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

وتنبع المتطلبات الحالية من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان: "ستنفذ إدارة ترامب جميع قوانين الهجرة لدينا - ولن ننتقي القوانين التي سنطبقها".

وأضافت "يجب أن نعرف هوية الشخص المقيم في بلدنا من أجل سلامة وأمن وطننا وجميع الأمريكيين".

وقال المسؤولون إنهم "سيعلنون قريبا عن نموذج لاستكمال متطلبات التسجيل للأجانب".

ويسمح الإعلان عن التسجيل لإدارة ترامب بإظهار قوتها السياسية في القضية الرئيسية الخاصة بالهجرة، كما أنه يعطي أيضا إشارة للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.