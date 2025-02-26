الولايات المتحدة تمتنع عن دعم بيان مشترك لمنظمة التجارة العالمية يدين روسيا

امتنعت الولايات المتحدة عن دعم بيان مشترك لمنظمة التجارة العالمية يدين تصرفات روسيا في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء نقلا عن مصادر.

وقال مصدر دبلوماسي ومسئول تجاري في جنيف لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة امتنعت يوم الأربعاء، عن المشاركة في رعاية بيان مشترك في منظمة التجارة العالمية يدين «عدوان روسيا في أوكرانيا»، وفق تعبير البيان.

وتعد تلك المرة الأولى التي لا تدعم فيها الولايات المتحدة البيان الذي صدر كل عام منذ فبراير 2022، في إشارة أخرى إلى علاقاتها الوثيقة مع موسكو، وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

ووافق أكثر من 40 عضوا في منظمة التجارة العالمية على البيان، الذي تمت مشاركته في جلسة مراجعة التجارة الأوكرانية في منظمة التجارة العالمية. وكان من بينهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.