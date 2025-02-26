نالت الحكومة اللبنانية الجديدة التي يقودها نواف سلام، الأربعاء، ثقة البرلمان بعد جلسات استمرت يومين، ناقش فيها النواب البيان الوزاري.

وحصلت حكومة نواف على تأييد 95 نائباً، مقابل معارضة 12 آخرين، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأعلن سلام في ختام جلسة الثقة بمجلس النواب، التزامه بـ"المعايير التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام"، مع "أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة".

وأكد سلام التزامه بـ"العمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ، وسنستمر في حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية"، مشيراً إلى أن حكومته باشرت بـ"حملة دبلوماسية واسعة، وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه".