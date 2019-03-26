الحوثيون يحشدون الآلاف في صنعاء للتنديد بعمليات التحالف العربي في اليمن

حشدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، الآلاف من أنصارها في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بمناسبة مرور أربعة أعوام على انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة المتهمة بتلقي الدعم من إيران.

ورفع المشاركون في الحشد ، الذي شارك فيه العديد من المسؤولين الحوثيين، لافتات تحث على الصمود ضد ما وصفوه بـ "العدوان"، مع رفع صور زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وصور أخرى لقتلى حوثيين سقطوا بقصف للتحالف.

واتهم المحتجون أمريكا وإسرائيل بالمشاركة الفاعلة في عمليات التحالف العربي، مشددين على أن "النصر هو حليف الشعب اليمني في مواجهة العدوان".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي سلطان السامعي، في كلمة أمام الحشد، إن "العدوان أُعلن من واشنطن بزعم إعادة الشرعية لشخص انتهت شرعيته"، في إشارة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف أن "عمليات التحالف العربي هدفت إلى احتلال اليمن ونهب ثرواته".

ولفت السامعي إلى أن "إرادة اليمنيين لا تقهر، وأن على الجميع أن يفهم أن العام الخامس سيكون على الأعداء وبالا وجحيما" ، مشددا على أن "الأعداء تنتظرهم خيارات قاسية".

بدوره، قال عضو المجلس السياسي الأعلى بجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، في كلمته إن "حضور شعبنا اليوم، هو رسالة للمعتدين بأننا شعب لا ينثني".

وأضاف " رجالنا في كل المحافظات، وشعبنا سينتصر".

وتقود السعودية منذ 26 مارس من عام 2015، تحالفًا عسكريًا ضد جماعة الحوثي، بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بهدف إعادة سلطته الشرعية إلى المناطق التي سيطر عليها الحوثيون شمالي البلاد بما فيها العاصمة صنعاء.