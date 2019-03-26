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خمس دول أوروبية تحذر من «مخاوف شديدة» حول قرار ترامب بشأن الجولان

بروكسل - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 10:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 10:36 م

أعلنت خمس دول في الاتحاد الأوروبي رفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية محذرة من "مخاوف شديدة" حول نتائج هذا القرار.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن دول فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، بولندا، وبلجيكا، أصدروا بياناً مشتركاً اليوم قالوا فيه إنهم لا يعترفون بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولات التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وأضاف البيان أن "ضم الأراضي بالقوة أمر ممنوع طبقاً للقانون الدولي" كما أن أي تغيير في الحدود من جانب واحد يتعارض مع "النظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة".

وأشار المشتركون في البيان إلى أنه "نعبر عن مخاوفنا الشديدة حول النتائج الأوسع نطاقاً للاعتراف بعملية الضم غير القانونية وكذلك عن النتائج الإقليمية الأوسع".


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