مسح: معظم مواطني روسيا قلقون بشأن البيئة

أفاد مسح حديث أجرته المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، بأن معظم المواطنين في روسيا يشعرون بالقلق من التلوث البيئي.

جاء في نتائج المسح، أن 5% من المشاركين في الاستطاع اعترفوا بهذه القضية، في حين نفى 1% وجود مشاكل بيئية في مناطقهم.

وذكرت صحيفة (موسكو تايمز) على الإنترنت أن قضايا البيئة احتلت مركز الصدارة في مسيرات الاحتجاج في روسيا خلال العام الماضي، حيث لفت المواطنون الانتباه إلى المخاوف بما في ذلك مدافن النفايات وتلوث الهواء ومحطة تعبئة المياه المقترحة في بحيرة بايكال.

وأجريت الدراسة على أكثر من 10 آلاف مواطن في الفترة من أواخر فبراير الماضي ومنتصف مارس الجاري.