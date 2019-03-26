محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة ضد رجلين بتهمة قتل مسن خلال سباق بينهما

قضت المحكمة الإقليمية بولاية برلين اليوم الثلاثاء، بعقوبة السجن مدى الحياة ضد متسابقين اثنين في قضية مقتل رجل خلال سباق سيارات مميت بينهما وسط العاصمة الألمانية برلين في شهر فبراير عام 2016.

وأوضحت المحكمة اليوم أنها أدانت المتسابقين الاثنين البالغين من العمر حاليًا 30 و27 عامًا، للمرة الثانية بتهمة قتل رجل 69 عامًا، خلال سباق بينهما وسط برلين.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا بألمانيا كانت قد ألغت الإدانة الأولى ضد المتسابقين.

وقال كبير القضاة اليوم: "ما حدث لم يكن له أي علاقة بالخطأ... المتهمان تلاعبا بحياة شخص آخر "، مضيفا أن المتسابقين كانا نرجسيين وغير مبالين.

يذكر أن كلا الرجلين كان يقود سيارته بسرعة تصل إلى 170 كيلومترا في الساعة عبر حي كودام وسط العاصمة الألمانية برلين، وأصاب الرجل - 30 عامًا- السيارة الجيب التي كان بها المسن المتقاعد الذي لقى حتفه في سيارته، حيث تم الإطاحة بالسيارة الجيب في الهواء لمسافة عدة أمتار إثر الاصطدام. ولم يصب المتسابقان تقريبا.

وكان الحكم متوافقًا مع دعوات الادعاء العام إلى حد بعيد.