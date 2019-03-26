الأمم المتحدة تناشد الحصول على 282 مليون دولار لمساعدة موزمبيق في التعافي من إعصار إيداي

وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا للحصول على مبلغ 282 مليون دولار للأشهر الثلاثة القادمة لمساعدة موزمبيق في البدء في التعافي من الدمار الذي خلفه إعصار "إيداي".

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك قوله إن التمويل سيستخدم للانفاق على المياه والصرف الصحي والتعليم واستعادة سبل العيش لمئات الآلاف من النازحين، مضيفا أن مناشدات أخرى ستتم في وقت قصير بشكل منفرد من أجل زيمبابوي ومالاوي التي تتضرت بشدة جراء الاعصار.

وأشار لوكوك إلى أن الأموال من أجل ضحايا الاعصار بدأت في التدفق، بما في ذلك 22 مليون جنيه استراليني من المملكة المتحدة ولكن الاحتياجات تتجاوز ذلك المبلغ بكثير.

يذكر أن حصيلة ضحايا إعصار (إيداي) في موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي قد ارتفعت في وقت سابق اليوم إلى 761 قتيلًا، وذلك وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الدول الثلاث، إذ تسبب الإعصار الذي ضرب المنطقة قبل أكثر من أسبوع في مقتل 446 بموزمبيق وحدها و259 في زيمبابوي فضلا عن 56 في مالاوي.