«الدوما» الروسي: قرار ترامب بشأن الجولان شكل تحديا للأمم المتحدة ومجلس الأمن

وصف فياتيسلاف فلودبن، رئيس مجلس "الدوما" الروسي - البرلمان - قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة بأنه مثل تحديا لدور الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف فولودين في تصريح بثته قناة "روسيا اليوم" - خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون بمقر "الدوما " في العاصمة الروسية (موسكو)، اليوم الثلاثاء، أن القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب يتجاهل الحوار مع جميع البلدان داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذه لما أسماه ب" التحايل " على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأنه يتعين على جميع البلدان إثارة هذه المسألة، معتبرا أن اتخاذ مثل هذه القرارات يشكل طريقا مباشرا للحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع أمس الاثنين، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في (واشنطن) مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.