كندا تمنح اللجوء لأسرة فلبينية وفرت المأوى لإدوارد سنودن في هونج كونج

منحت كندا اللجوء لامرأة فلبينية وابنتها، كانتا قد وفرتا المأوى لمسرب المعلومات الأمريكي إدوارد سنودن، عندما كان يختبئ في هونج كونج عام 2013، وفقا لمؤسسة خيرية ترعى الاثنتين.

وقال إيثان كوكس، المتحدث باسم منظمة "ريفيوجيز" التي تتخذ من مونتريال مقرا لها، إن فانيسا ماي رودل، 42 عاما، وهي طالبة لجوء من الفلبين، وابنتها كينا نيهينسا، 7 أعوام، وصلتا إلى مطار بيرسون الدولي في تورنتو مساء الاثنين قبل أن تسافرا إلى مونتريال حيث ستقيمان هناك في شقة وفرتها المنظمة غير الهادفة للربح.

وأضاف كوكس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تأتي فانيسا وكينا إلى كندا كلاجئتين برعاية خاصة من قبل منظمتنا غير الربحية".

وقامت رودل و5 من طالبي اللجوء الآخرين بتوفير المأوى لسنودن، بناء على طلب من محامي الهجرة كندي المولد روبرت تيبو.

وكان سنودن، الذي صار في ذلك الوقت أكثر الرجال المطلوبين لدى أجهزة الأمن الأمريكية، يعيش مع أسر لاجئة من الفلبين وسريلانكا لمدة أسبوعين تقريبا في الأحياء الفقيرة في هونج كونج حتى تم نقله إلى موسكو.