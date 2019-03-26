سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية، لصاروخين اعتراضيين فوق المحيط الهادئ.

وتم إطلاق هذين الصاروخين من قاعدة «فاندربيرغ»، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ضمن اختبار أنظمة للدرع الصاروخية.