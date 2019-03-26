مسؤول أفغاني سابق ينتقد تصريحات رئيس وزراء باكستان عن تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة

انتقد مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق ومرشح الرئاسة، محمد حنيف أتمار، تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بشأن تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة قائلًا "إنه يعد تدخلًا عن عمد في الشئون الداخلية للبلاد".

وقال أتمار في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، " أفغانستان دولة ذات سيادة والشعب الأفغاني، وليس زعيما لدولة مجاورة، هو من يستطيع أن يقرر مصير الحكومة والسياسة في بلدنا".. مؤكدا أنه يدين البيان غير الملائم الذي أصدره رئيس الوزراء الباكستاني.

ودعا أتمار باكستان إلى احترام سيادة أفغانستان والالتزام بقواعد سلوكيات الدول المقبولة دوليًا عند التعامل مع كابول.. موضحا أن موقف أفغانستان فيما يخص تشكيل حكومة تصريف أعمال عقب 21 مايو الجاري تعد مسألة محلية تتفق تمامًا مع الدستور الأفغاني.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قال - في وقت سابق، اليوم - إن عملية السلام الأفغانية سوف تكون ناجحة إذا تم تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة يكون بإمكانها إجراء انتخابات حرة ونزيهة.