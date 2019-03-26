مقتل 87 من مسلحي «داعش - خراسان» في شرق أفغانستان

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن 87 مسلحا، على الاقل، ينتمون إلى جماعة "داعش-خراسان"، قتلوا خلال عمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم نانجارهار شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية عن مصادر عسكرية مطلعة القول إن المسلحين قتلوا في منطقة أتشين المضطربة بنانجارهار.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأفغاني في شرق البلاد، مقتل ثلاثة آخرين من "داعش-خراسان" في غارة شنتها طائرة بدون طيار، في منطقة "هاسكة مينا".

وذكر فيلق سيلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في بيان إن قوات التحالف نفذت الغارات الجوية في منطقة " هاسكة مينا" أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل 3 على الأقل من "داعش خراسان".

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير كميات من الأسلحة والذخائر الخاصة بـ "داعش-خراسان" خلال الغارات الجوية.