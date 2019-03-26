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استطلاع للرأي: مخاوف مستمرة لدى الأمريكيين من تأثيرات الاحتباس الحراري

واشنطن - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 2:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 2:44 م

أظهر استطلاع جديد للرأي أن مخاوف الأمريكيين من ظاهرة التغير الاحتباس الحراري ما زالت قوية، وأنها تمثل مشكلة حقيقية لهم، وهي مستمرة منذ الأعوام الماضية وحتى هذا العام.

وأشار الاستطلاع -الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية- إلى أن نحو ثلثي مواطني الولايات المتحدة من الكبار يعتقدون أن هذه الظاهرة سببها التلوث الناتج عن أنشطة وسلوكيات بشرية، وليست تغيرات طبيعية في البيئة، ويرى نحو 60% أن تأثيرات الاحتباس الحراري بدأت بالفعل، ونحو 45% يعتبرون أنها تشكل تهديدا خطيرا في حياتهم اليومية.

وتجري مؤسسة "جالوب" هذا الاستطلاع البيئي في الثلث الأول من شهر مارس من كل عام اعتبارا من عام 2001.


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