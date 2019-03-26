استطلاع للرأي: مخاوف مستمرة لدى الأمريكيين من تأثيرات الاحتباس الحراري

أظهر استطلاع جديد للرأي أن مخاوف الأمريكيين من ظاهرة التغير الاحتباس الحراري ما زالت قوية، وأنها تمثل مشكلة حقيقية لهم، وهي مستمرة منذ الأعوام الماضية وحتى هذا العام.

وأشار الاستطلاع -الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية- إلى أن نحو ثلثي مواطني الولايات المتحدة من الكبار يعتقدون أن هذه الظاهرة سببها التلوث الناتج عن أنشطة وسلوكيات بشرية، وليست تغيرات طبيعية في البيئة، ويرى نحو 60% أن تأثيرات الاحتباس الحراري بدأت بالفعل، ونحو 45% يعتبرون أنها تشكل تهديدا خطيرا في حياتهم اليومية.

وتجري مؤسسة "جالوب" هذا الاستطلاع البيئي في الثلث الأول من شهر مارس من كل عام اعتبارا من عام 2001.