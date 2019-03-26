جوتيريش: إعصار إيداي من أسوأ الكوارث المرتبطة بالطقس في تاريخ أفريقيا

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي على سرعة توفير التمويل اللازم لتقديم مساعدات طارئة لموزمبيق وزيمبابوي ومالاوي، مؤكدًا أن الدول الثلاث عانت من إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالطقس في تاريخ أفريقيا وهو إعصار (إيداي).

وقال جوتيريش، وفقا لما نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن المساعدات بقيمة 282 مليون دولار لموزمبيق ستتبعها نداءات لمساعدات أخرى لمالاوي وزيمبابوي، موضحا أن الدمار أثر على نحو 3 ملايين شخص ثلثهم في موزمبيق، فضلًا عن تدمير بنية تحتية تقدر بمليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أن مثل هذه الأحداث أصبحت أكثر تكرارًا وتدميرًا، داعيًا كافة دول العالم للتعامل مع قضية التغيرات المناخية.