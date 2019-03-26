مسئول بارز بالناتو: ندعم جميع الأطراف لإقامة حوار شامل بين الأفغان

قال الممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، نيكولاس كاي، إن هناك حاجة ماسة للحفاظ على إنجازات الناتو خلال السنوات الـ18 الماضية، وذلك من أجل ضمان إقامة سلام دائم بالبلاد، معربا عن دعمه وتشجيعه لجميع الأطراف؛ من أجل اغتنام الفرصة، وإقامة حوار شامل بين الأفغان حيث يمكنهم حل مشاكلهم بأنفسهم.

وأعرب كاي، حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن هذا العام يعد حاسما لأفغانستان بشأن تقرير ما إذا كانت ستتمتع بالسلام الذي تستحقه أم لا، مشيرا إلى أن هذا العام يمثل فرصة حقيقية لم تتوفر منذ عام 2001.

وقال كاي، الذي شغل منصب سفير بريطانيا في كابول سابقا، إنه يجب الحفاظ على الإنجازات مثل حرية التعبير، وحقوق المرأة في أفغانستان.

وشدد على أن وجود نظام ديمقراطي في البلاد سيكون مهما جدا لتحديد مستقبل مزدهر ومشرق لأفغانستان، مؤكدًا أهمية دعم دور المرأة النشط في عملية السلام.