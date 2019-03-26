منسقة السياسة الخارجية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يدعم عملية السلام الأفغانية

قالت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موجيريني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، في كابول، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل عملية السلام الأفغانية.

وأضافت أنه يجب الأخذ في الاعتبار الإنجازات السياسية والاجتماعية التي تحققت على مدار الـ18 عاما الماضية، وتشمل إنجازات في مجال حقوق النساء والفتيات والأطفال، لدى إجراء المفاوضات وحمايتها في الاتفاق الاخير.

وأوضحت موجيريني أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لكي يكون أحد الضامنين لأي اتفاق سلام محتمل، للمساعدة في ضمان تحقيقه بعد التوصل إليه.

وتأتي زيارة موجيريني لكابول عقب أن أنهت الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الجولة السادسة من المفاوضات في منتصف مارس الجاري في الدوحة، حيث تحدث الجانبان عن إحراز تقدم.

وجاء في بيان للمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن المفاوضات ركزت على " طريقة انسحاب القوات الأجنبية" و"منع استخدام أفغانستان ضد دول أخرى".

وتجرى أمريكا مباحثات مع طالبان منذ يوليو الماضي أملا في التوصل لحل سلمي للصراع الأفغاني المستمر منذ 17 عاما.