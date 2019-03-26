الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات إيرانية وتركية وإماراتية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة ضد 25 فردًا وكيانًا من إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بسبب مخطط لتوصيل أكثر من مليار دولار إلى الحرس الثوري ووزارة الدفاع بإيران.

وقالت وزارة الخزانة اليوم الثلاثاء، إن الشبكة أسستها الحكومة الإيرانية لتجنب العقوبات الأمريكية على إيران- التي فرضت في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب وقواعد الحد من الانتشار النووي- والوصول إلى النظام المالي العالمي.

واتهم وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين الحكومة الإيرانية بـ"تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى المزعزعة للأستقرار في أنحاء المنطقة".

وتعني هذه العقوبات تجميد كل الأصول الخاصة بهذه الكيانات في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من القيام بأعمال تجارية معها.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران في عام 2015 وبدأ في إعادة فرض عقوبات أكثر صرامة ضد إيرن، بينما يرى حلفاء واشنطن الأوروبيون أن طهران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي.