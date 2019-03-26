الأمم المتحدة ترسل فريقا للتحقيق في قتل 150 شخصا بوسط مالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الأمم المتحدة اعتزامها إرسال فريق من محققي الجرائم وموظفي حقوق الإنسان وخبراء حماية الطفل إلى مالي للتحقيق في مقتل أكثر من 150 شخص ثلثهم من الأطفال بوسط مالي.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن المذبحة التي وقعت بمدينة "أوجو سوجو" استهدفت بشكل أساسي أفراد من عرقية "فولاني"، مضيفة أن "الهجمات الفظيعة" تشير إلى تزايد حالات القتل في إطار دائرة العنف الذي تسبب في مقتل 600 شخص وتشريد الآلاف منذ مارس الماضي ، وذلك حسبما نقلت حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وتابعت المتحدثة أن الهجمات بدا أنها مدفوعة بجهود القضاء على الجماعات المتشددة الناشطة في مالي إلا أنه يتم صبغ ملايين الأشخاص بصبغة التطرف لمجرد أنهم مسلمين.

وكانت المليشيات التابعة لعرقية "دوجون" قد هاجمت سكان قرية "أوجو سوجو" السبت الماضي وقتلت السكان من الرجال والنساء والأطفال وأشعلت النيران فى أكواخ القرية.