الثلاثاء 26 مارس 2019 9:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟

النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة ترسل فريقا للتحقيق في قتل 150 شخصا بوسط مالي

جنيف- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 8:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 8:44 م

أعلنت الأمم المتحدة اعتزامها إرسال فريق من محققي الجرائم وموظفي حقوق الإنسان وخبراء حماية الطفل إلى مالي للتحقيق في مقتل أكثر من 150 شخص ثلثهم من الأطفال بوسط مالي.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن المذبحة التي وقعت بمدينة "أوجو سوجو" استهدفت بشكل أساسي أفراد من عرقية "فولاني"، مضيفة أن "الهجمات الفظيعة" تشير إلى تزايد حالات القتل في إطار دائرة العنف الذي تسبب في مقتل 600 شخص وتشريد الآلاف منذ مارس الماضي ، وذلك حسبما نقلت حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وتابعت المتحدثة أن الهجمات بدا أنها مدفوعة بجهود القضاء على الجماعات المتشددة الناشطة في مالي إلا أنه يتم صبغ ملايين الأشخاص بصبغة التطرف لمجرد أنهم مسلمين.

وكانت المليشيات التابعة لعرقية "دوجون" قد هاجمت سكان قرية "أوجو سوجو" السبت الماضي وقتلت السكان من الرجال والنساء والأطفال وأشعلت النيران فى أكواخ القرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك