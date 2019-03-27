السودان يدين الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات، قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأكدت الوزارة - في بيان، اليوم الثلاثاء - أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويكرس لنهج شرعنة الاحتلال والعدوان بل يقوض مبادئ القانون الدولي.

ونوهت الوزارة بأن القرار الأمريكي الأحادي لا يغير الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية، مناشدة المجتمع الدولي برفضه، باعتباره تحديا سافرا للشرعية الدولية وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.