افتتاح منتدى بوآو الآسيوي لعام 2019 جنوبي الصين

افتتحت الصين اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لمنتدى "بوآو" الآسيوي لعام 2019، وذلك في بلدة "بوآو" بمقاطعة هاينان جنوبي الصين تحت عنوان "المستقبل المشترك والعمل المتضافر والتنمية المشتركة".

ويشارك في المنتدى، الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، أكثر من ألفي ضيف من نحو 60 دولة، لتبادل الخبرات والسعي إلى التوافق في الآراء حول قضايا الحوكمة العالمية والإقليمية والقوة المحركة للابتكار.

وتأسس منتدى بوآو الآسيوي عام 2001، وتحول من منتدى اقتصادي إلى منصة شاملة رفيعة المستوى للحوار، وأصبح ساحة عالمية مهمة للانفتاح والشمول والحوار والتعاون.

ويشتمل منتدى بوآو لهذا العام على خمسة أقسام رئيسية هي: "الاقتصاد العالمي المفتوح"، "تعددية الأطراف، التعاون الإقليمي، الحكم العالمي"، "الدافع وراء الابتكار"، "التنمية العالمية الجودة، القضايا الساخنة".

وأعد القائمون على تنظيم المنتدى أكثر من 60 فعالية بما في ذلك المنتديات الفرعية وحوارات الرؤساء التنفيذيين واجتماعات المائدة المستديرة، بالإضافة إلى مناقشة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية والابتكار والتنمية في المنطقة الآسيوية، إلى جانب مناقشة قضايا عالمية مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد المشترك والتحديات والإصلاحات التي تواجهها منظمة التجارة العالمية.