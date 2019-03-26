بولندا تعرب عن رغتبها في توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع لبنان

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قام وزير الأمن القومي البولندي باول سولوتش، بإطلاع وزير الدفاع الوطني اللبناني الياس بو صعب، خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء، على نيَّة بلاده إرسال وفد من وزارة الدفاع البولندية لإجراء محادثات حول توقيع اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين البلدين.

وقال مصدر رسمي لبناني إن النقاش بين الجانبين في بيروت تركَّز على قرار بولندا العودة إلى قوَّة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان "يونيفيل".

وأضاف المصدرأن المباحثات تطرقت أيضًا إلى قضيَّة اللاجئين السوريين في لبنان، حيث أبدى الطرفان قلقهما من تداعيات الوضع على لبنان.

وأكَّد بو صعب أن "لبنان يريد العودة الآمنة لهؤلاء ولا يمكنه انتظار الحل السياسي في سوريا".

وقام سولوتش بإبلاغ بو صعب أن " بلاده تساند لبنان في هذه القضية من خلال عمل منظمات غير حكومية على إعادة 100 عائلة سورية إلى بلادها".

وعلى صعيد آخر، أبدى الطرفان اهتماما بتطوير العلاقات بين لبنان وبولندا.

يشار إلى أن لبنان يستضيف نحو مليون ونصف من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الدائرة في بلادهم.