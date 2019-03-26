وزيرة ألمانية تأسف على موافقة البرلمان الأوروبي على نقاط مثيرة للجدل بشأن إصلاح قانون حقوق النشر

أعربت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، عن أسفها تجاه موافقة البرلمان الأوروبي على بعض النقاط المثيرة للجدل للغاية بشأن إصلاح حقوق الطبع والنشر.

وقالت بارلي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين: "إنني آسفة للغاية أن البرلمان الأوروبي لم يتخذ موقف اليوم ضد مرشحات التحميل... إنها الطريق الخاطئ".

وأكدت الوزيرة الاتحادية اليوم: "من المهم حاليا تنفيذ المبادئ التوجيهية بحيث يستفيد فنانات وفنانون فعلا من ذلك وأن يتم الإبقاء على حرية الرأي والتنوع على الإنترنت".

يذكر أن بارلي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كانت قد دعت الاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الحيلولة دون إلزام منصات الإنترنت باستخدام ما يسمى بـ"مرشحات التحميل" في إطار إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكلان الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقالت بارلي وهي المرشحة الأبرز لحزبها الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات البرلمان الأوروبي، خلال مؤتمر انتخابي للحزب في برلين يوم الجمعة الماضية: "نرى أن مرشحات التحميل طريق غير سليم"، مضيفة أنها عملت بصفتها وزيرة العدل خلال المفاوضات في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، وفي المشاورات داخل الحكومة الألمانية، على استبعاد المادة التي تنص على ذلك في الإصلاح المخطط لقانون حقوق النشر الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن تقنية "مرشحات التحميل" تفحص ما إذا كانت المواد المحملة على موقع إلكتروني ما تنتهك قوانين حقوق النشر.

وبشكل أساسي أكدت بارلي اليوم أن الإصلاح من أجل تحسين قانون حقوق النشر في الإنترنت وتحقيق تعويض عادل للفنانين، جاء متأخرا ويعد مهما، مشددة على ضرورة إشراك المبدعين بشكل أقوى في المكاسب التي يحققها آخرون من خلال أعمالهم.

وقالت الوزيرة الاتحادية أيضا: "يجب ألا تسير المراجعة الضرورية لقانون حقوق النشر على حساب حرية الرأي... يجب مراعاة هذه المخاوف"، لافتة إلى أن الاشتباكات الحادة بين المصالح المتضاربة أدت إلى انقسام، وشددت على ضرورة "تجاوزه".