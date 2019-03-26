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نشر موقع " Footy headlines" المتخصص في الملابس الرياضية، صورًا مسربة للقميص الجديد لفريق يوفنتوس.

وذكر الموقع أن القميص المسرب هو الذي سيرتديه البيانكونيري في الموسم المقبل 2019-2020.

ويحتوي القميص الأساسي لليوفي في الموسم الجديد على اللونين الأبيض والأسود ويتوسطه خطًا أحمرًا، كما سيظل شعار الشركة الرياضية المصممة لقميص الفريق في الموسم الحالي.

يتربع يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن يواجه اليوفي نظيره أياكس الهولندي، في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم 10 من شهر أبريل المقبل.