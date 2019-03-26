شركة تيليكوم للاتصالات تبدأ الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس في النمسا

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بدأت شركة تيليكوم للاتصالات الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس من الاتصالات في النمسا.

وقال اندرياس بيرفيرت، رئيس شركة تيليكوم النمسا، اليوم الثلاثاء في فيينا: "شبكة الجيل الخامس وصلت اليوم إلى أوروبا".

وقد تم تشغيل محطات الاتصالات النقالة الأولى للشبكة الجديدة مبدئيًا في 17 منطقة غالبيتها مناطق ريفية.

وحسب بيانات الشركة، فإن تيليكوم تعتزم استثمار نحو 250 مليون يورو سنويا في مجال البنية التحتية ذات النطاق الترددي الواسع وليس في مجال شبكة الجيل الخامس وحدها.

ومن المنتظر في البداية توفير النطاق العريض لترددات شبكة الجيل الخامس في المناطق التي سيكون فيها تركيب وصلات الألياف الضوئية مكلفا وباهظ الثمن.

من جانبه، قال نوربرت هوفر، وزير البنية التحتية النمساوي، إن الحكومة تسعى إلى تغطية كافة المناطق في البلاد بشبكة الجيل الخامس في 2025.

وقال المستشار النمساوي، زباستيان كورتس: "نحن أول بلد في أوروبا يجري فيه استخدام شبكة الجيل الخامس تجاريا".

وصرح بيرفيرت أن هذه الخطوة التي تزيد من الضغط على مقدمي العروض الآخرين لتوسيع نطاق شبكتهم، ستزيد من جاذبية النمسا كمقر لشركات الاتصالات، وأعرب عن اعتقاده بأن الطلب على الكميات الهائلة من البيانات سيزيد بشكل عام.