محكمة ألمانية تقضي بمشروعية قرار إغلاق حضانة إسلامية

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قضت المحكمة الإدارية في مدينة ماينتس غربي ألمانيا، اليوم الثلاثاء بمشروعية قرار سلطات ولاية راينلاند بفالتس الخاص بغلق الحضانة الإسلامية الوحيدة الموجودة في الولاية.

ورفضت المحكمة طلبًا مستعجلًا مقدمًا ضد قرار إلغاء تصريح تشغيل حضانة النور للرعاية النهارية للصغار، وذكر قضاة المحكمة في حيثيات قرارهم إن الإغلاق قانوني.

وأشار القضاة إلى توافر أدلة كافية تفيد بأن مقدم الطلب قريب الصلة بالتراث الفكري المتطرف مشيرين إلى أن ما أعلنته إدارة الحضانة وهي جمعية مسجد (عرب النيل الراين) من نأيها عن التيارات المتشددة، غير مقنع.

وستمهل السلطات الحضانة حتى نهاية أبريل المقبل.

وكانت الحضانة تقدم مؤخرًا الرعاية لـ18 طفلًا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة إلى ستة أعوام.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الولاية للشؤون الاجتماعية والشباب والرعاية أعلن في فبراير الماضي أن قرار الإغلاق جاء لأن جمعية المسجد تقدم محتويات مرتبطة بالإخوان المسلمين والسلفية ما يمثل تعارضا مع الدستور الألماني.