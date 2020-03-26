محامي اللاعب: مبابي خضع لاختبار فيروس كورونا بسبب الحمى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوضح ديلفين فيرهايدن المحامي الخاص باللاعب الفرنسي كيليان مبابى جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، سبب خضوع الأخير لفحص فيروس كورونا الخطير "كوفيد 19".

وخضع مبابي لفحص كورونا وجاءت نتيجته سلبية، وكان ذلك قبل نحو أسبوعين وبالتحديد قبل مباراة فريقه في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أمام بورسيا دورتموند والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي ( 2 – 1)، ودخل مبابي بديلا خلالها في الشوط الثاني.

وقال المحامي الخاص بمبابي في تصريحات نقلتها إذاعة " RMC " الفرنسية:«الجانب الطبي في باريس سان جيرمان هو من دفع اللاعب للخضوع لاختبار كورونا بسبب الحمى المستمرة لديه».

وأضاف:«كانت لديه أعراض الذبحة الصدرية وتم إجراء الاختبار امتثالا للقواعد التي تفرضها السلطات الصحية».

واختتم محامي اللاعب حديثه قائلاً:« لا أعتقد على الإطلاق أن مبابي يرى أنه يتلقى معاملة تفضيلية في فريقه».

وتوقفت جميع منافسات كرة القدم بسبب فيروس كورونا الخطير الذي أجتاح العالم بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية.