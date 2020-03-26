الملك سلمان في قمة العشرين: كورونا أزمة إنسانية تتطلب استجابة عالمية



قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن انعقاد قمة العشرين يأتي تلبية لمسؤوليات المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي تتطلب اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة.

وأضاف خلال كلمته بقمة مجموعة العشرين المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، أن أزمة كورونا لازالت تسبب خسائر في الأروح، ويعاني منها جميع المواطنين حول العالم، وامتدت إلى الاقتصاد وأسواق المال والتجارة العالمية.

وأعرب عن خالص تعازيه لكافة دول العالم التي فقدت مواطنيها جراء فيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن المملكة تعمل مع جميع الدول الصديقة، والمنظمات المختصة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وتعزيز التعاون للبحث عن لقاح للفيروس، موضحًا أنها أزمة إنسانية، تتطلب استجابة عالمية.