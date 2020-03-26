محافظ أسيوط: تحرير 705 مخالفات تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار شن الحملات التموينية والمتابعة الميدانية للأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة لضبط وتحرير المخالفات لردع المخالفين والخارجين عن القانون على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أية مخالفة وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة بناء على تعليمات رئاسة الوزراء وتوجهات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أنه لن يُسمح بالتلاعب بحقوق المواطنين أو المساس والتلاعب بالأسعار، مشددا على التصدي بكل حزم أي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال المحافظ إن السلع الغذائية متوافرة بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق ومنافذ البيع، مؤكدا وجود مخزون سلعي استراتيجي يكفي لفترات قادمة، محذرًا من الاندفاع في شراء السلع وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تزاحم وانتشار الأمراض.

وناشد المواطنين بالبعد عن التجمعات والبعد عن الأماكن المزدحمة ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة وإجراءات السلامة والوقاية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للوقوف بجانب أجهزة الدولة بكافة الأشكال والمجالات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم شن حملات تموينية على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية؛ ما أسفر عن تحرير 705 مخالفات تموينية متنوعة، مضيفا أن المخالفات جاءت ما بين (نقص وزن ، غلق وتوقف مخبز، ونظافة ، وعدم الاعلان عن الأسعار، وعدم إصدار بون ، وعدم وجود ميزان حساس ، وغلق مستودعات البوتاجاز ، وشهادة صحية، تجميع سلع غذائية) وغيرها، مؤكدا استمرار الحملات التموينية وتكثيفها بكافة مراكز وقرى المحافظة.

ولفت إلى التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لاتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة حفاظا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.