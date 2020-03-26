جامعة القاهرة: مستشفى الفرنساوي مستمر في استقبال الحالات الصحية عدا كورونا

مدير الفرنساوي: لا نحتجز أية حالات مصابة بكورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن استمرار استقبال مستشفى قصر العيني التعليمى الجديد "الفرنساوي" للحالات الصحية المختلفة بما فيها الحالات الطارئة كما هو معتاد، وذلك فى ظل الظروف الخاصة التى تمر بها مصر، وتكريس جانب كبير من الخدمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمواطن المصري، ومشاركة فى خدمة المجتمع كما هو معتاد لهذا الصرح الطبي العريق، مشيرًا إلى أن العلاج في مستشفى الفرنساوي بأسعار اقتصادية.

من جانب آخر، نفى الدكتور فؤاد زامل مدير مستشفى الفرنساوي، ما تردد في المواقع الإخبارية وتناقلته مواقع التواصل الإجتماعي، عن وجود مركز لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، مؤكدًا خلو المستشفى من أي حالات مصابة بفيروس كورونا.ط المستجد.