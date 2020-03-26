مكرم تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في «تحدي الخير» لمواجهة كورونا

مكرم تثمن جهود "القومي للمرأة" ومحافظ الفيوم لمساعدتهم في توزيع مساهمتها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة

دعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة، وإرسال تبرعاتهم من خلال حساب صندوق "تحيا مصر" الذي أعلن عنه مجلس الوزراء والخاص بمواجهة الكوارث والأزمات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بكل البنوك المصرية، سويفت كود: ‏CBEGEGCXXXX، باسم حساب صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.

وأشادت مكرم في تصريحات لها، بإبداء عدد من المصريين بالخارج رغبتهم بالتبرع لمساعدة جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن هذه الروح الوطنية من المصريين بالخارج للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، ليس بجديد عليهم.

وثمنت كذلك جهود الكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم؛ لمساعدتهم وقيام المجلس من خلال فرعه بمحافظة الفيوم في توزيع الدعم الذي تقدمه السفيرة نبيلة مكرم إلى عدد ٥٠ من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، والتى تعد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وكانت مكرم قد أعلنت عن مشاركتها في حملات دعم الأسر الأكثر احتياجا، وقبولها لتحدى الإعلامى والمحامى الدولى، دكتور خالد أبو بكر، برعاية خمسين أسرة من المحافطات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، من محافظتي الفيوم والغربية بواقع ٥٠ أسرة بكل محافظة، وذلك اتصالا بالمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".

وأشارت الوزيرة إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها سلبيات كثيرة، وعلى إثرها فقدت كثير من الأسر عوائلها، وأثنت على المواطنين، الذين يعملون على إعلاء قيم الرحمة والإنسانية والعطاء، فى ظل ما تشهده مصر وباقى دول العالم من أزمات، مستطردة "بالرحمة والمحبة ربنا هيباركلنا فى اللى بنعمله ويحافظ علينا وعلى بلدنا".