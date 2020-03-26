تعقيم مدن المنيا الجامعية ضد فيروس كورونا المستجد

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تواصل جامعة المنيا تعقيم مدنها الجامعية للطلبة والطالبات، التي تضم أكثر من 17 مبنى طلابيا بمدينتي الطلبة والطالبات داخل وخارج الحرم وبمدينة المنيا الجديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في أحد أهم القطاعات الحيوية الجامعية التي تقوم بدور خدمي وتقديم الرعاية للطلاب المغتربين.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أنه خلال فترة تعليق الدراسة تم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لجميع المرافق الجامعية بشكل موسع بما يحقق السلامة والصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

وتابع أنه تم إطلاق حملات التطهير والتعقيم بكل مباني المدن الجامعية، وقام العاملون بحملات التعقيم بارتداء الزي المخصص، ورش كميات كبيرة من المطهرات بكل أرجاء المدن الجامعية.