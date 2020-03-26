تقرير: مطالبة بدعم لاعبي التنس المغمورين ماليا خلال أزمة كورونا

وقع أكثر من 650 فردا على التماس يطالب بتقديم المساعدة المالية للاعبي التنس المغمورين، الذين تأثروا ماليا من توقف بطولات اللعبة البيضاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لتقرير صحفي بريطاني اليوم الخميس.



وتقرر إيقاف المنافسات حتى السابع من يونيو القادم على الأقل، وهو ما شكل ضررا على أصحاب المراكز المتأخرة في التصنيف العالمي لمحترفي ومحترفات التنس. ولا يتمكن اللاعبون واللاعبات بالمراكز المتاخرة بالتصنيف العالمي من المشاركة في أغلب مسابقات رابطتي محترفي ومحترفات التنس، مثل بطولات الأساتذة ذات الجوائز المالية المرتفعة.



وذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية أن الجورجية صوفيا شاباتافا نشرت التماسا على موقع (تشانج دوت أورج) تطالب من خلاله الاتحاد الدولي للتنس ورابطتي المحترفين والمحترفات بتقديم دعم مالي للمتعثرين. ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات لشاباتافا، المصنفة رقم 371 عالميا، حيث قالت "لقد أجريت العديد من المحادثات مع زملائي وأصدقائي حول خططهم للأشهر القادمة. لاعبو التنس الأقل مرتبة في التصنيف العالمي ليس لديهم مدخرات وهو موضوع صعب للغاية". وأضافت شاباتافا "عادة ما يكسب الجميع المال عن طريق التدريب أو مباريات الأندية أو الجوائز المالية للبطولات، ولكن في تلك الحالة التي تكون خلالها الدول في حالة إغلاق فإنه لا توجد طريقة للحصول على دخل إضافي. ليس لدينا أمن، ولا أحد يهتم بنا".



أوضحت اللاعبة الجورجية "إنني متأكدة من أنه يمكنني وضع الطعام على الطاولة. ولكن لا أحد يوقف الفواتير ومازلنا مضطرين لدفع ثمن كل شهر، من الصعب جدًا القيام بذلك عندما لايكون لديك دخل تمامًا لبضعة أشهر". واصلت شاباتافا حديثها قائلة "وحتى لو كان لدي بعض المال، فإنني أعرف العديد من الآخرين الذين لا يعرفون كيفية إعالة أنفسهم أكثر من أسبوع أو أسبوعين".



ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الدولي للتنس تلك القضية باعتبارها مسألة ملحة، فيما قال الإيطالي أندريا جودنزي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين "من الأفضل توجيه قدرتنا على معالجة أي تدابير داعمة بمجرد معرفة مدة الأزمة ومتى ستستأنف المنافسات".