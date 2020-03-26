تركيا تسجل ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت تركيا اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المُستجد إلى 75 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3 آلاف و629 حالة خلال آخر 24 ساعة، بزيادة 1196 إصابة عن يوم أمس، وهي أعلى نسبة زيادة تُسجّلها البلاد منذ الإعلان عن أوّل حالة قبل نحو 10 أيام.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم إنه تم إجراء فحوص شملت 7286 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي عدد الحالات التي خضعت للفحص في تركيا إلى نحو 40 ألف شخص، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بالسرعة القصوى لمواجهة أزمة كورونا، مثلما تحرك سابقا خلال الأزمة المالية العالمية.

وذلك في كلمته خلال مشاركته الخميس بقمة "مجموعة العشرين" عبر الفيديو كونفرانس.

فيما قال أيكان إردمير، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن المسؤولين الأتراك ربما يكونون قد تحايلوا على الأرقام عند ظهور فيروس كورونا لأول مرة، وفقا لموقع "أحوال تركية".

وأوضح: "ربما بدأ التستر مبكراً وقد تكون الصورة قاتمة أكثر مما تبدو عليه.. لو استجابت تركيا في وقت سابق، وأكدت حالتها الأولى في وقت سابق، واستخدمت ذلك لتطبيق قواعد ولوائح مختلفة أكثر صرامة، أعتقد أن مكافحة فيروس كورونا كان يمكن أن تكون أكثر فعالية".

ورأي إردمير أن أردوغان يرى الوباء على أنه فرصة لترسيخ حكمه من خلال اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لوقف انتشار الفيروس.

لكنّه قال بالمقابل "لن تكون مفاجأة إذا خرج أردوغان من هذا التحدي بشرعية أقل بكثير، ولكن بقوة سياسية أكبر وقوة قسرية أكبر.. من شأن ذلك أن يعكس سيناريو مظلماً للغاية لمستقبل تركيا".