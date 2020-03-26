 دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تشكيل مهمة جديدة لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا - بوابة الشروق
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دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تشكيل مهمة جديدة لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا


نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 5:16 م | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 5:16 م

أكدت مصادر دبلوماسية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تشكيل مهمة بحرية جديدة لوقف توريد الأسلحة.

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