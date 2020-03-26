دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تشكيل مهمة جديدة لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا

أكدت مصادر دبلوماسية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تشكيل مهمة بحرية جديدة لوقف توريد الأسلحة.