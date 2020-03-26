إيران تناشد مواطنيها العودة إلى المنازل وعدم الاحتفال برأس السنة الفارسية

طالبت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الخميس، مواطنيها بقطع عطلاتهم بمناسبة رأس السنة الفارسية على الفور والعودة إلى منازلهم نظرا لأن معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) لا يبدو أنه يتباطأ.

وقالت الوزارة في إرشادات جديدة إنه لن يتم السماح سوى للمقيمين الدائمين فقط بدخول المدن مجددا.

وسوف يتم مصادرة كل السيارات التي تحمل أرقاما من مناطق أخرى لمدة شهر وسوف يتعين على أصحابها دفع غرامة تعادل ما يصل إلى 33 دولارا، بحسب القواعد الجديدة.

إيران حاليا في وسط الاحتفالات السنوية برأس السنة الفارسية التي بدأت في العشرين من مارس وتستمر لمدة أسبوعين. ويستغل الكثير من الإيرانيين هذه الفترة كفرصة لأخذ عطلة.

ولكن بينما لايظهر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد أي إشارة على التباطؤ، سوف تظل خطة الحكومة للابتعاد الاجتماعي قائمة حتى الثالث من أبريل على الأقل، حسبما قالت الوزارة لوكالة أنباء إرنا الرسمية.

وتفرض القواعد الجديدة إغلاق كل المدارس والجامعات والمتنزهات والأماكن العامة وخفض العاملين الحكوميين بواقع الثلثين.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس الشوري "البرلمان" علي لاريجاني أمس الأربعاء، دعا وزير الصحة سعيد ناماكي المجلس إلى الإغلاق وإلى عقد الجلسات عبر الإنترنت.

وتشهد إيران أحد أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم، حيث بلغت أحدث حصيلة اليوم الخميس 2234 حالة وفاة على صلة بالفيروس من جراء 30 ألف حالة إصابة تقريبا.