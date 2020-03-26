قطاع شركات السياحة بألمانيا يبعث بخطاب عاجل إلى ميركل يناشدها المساعدة

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بعث قطاع شركات السياحة في ألمانيا اليوم الخميس بخطاب عاجل إلى المستشارة انجيلا ميركل والعديد من الوزراء يناشدهم مساعدة القطاع في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وجاء في الخطاب الذي كتبته 29 رابطة وشركة:" نتابع بقلق بالغ التأثيرات الناجمة عن أزمة كورونا والتي تهدد وجود شركات السياحة".

وشددت الرابطة الاتحادية لشركات السياحة (بي تي دبليو) في مطالبة للحكومة بإنشاء صندوق طوارئ أو إصدار قسائم لحل مشكلة المطالبات الدفع النقدي من قبل العملاء نظير الرحلات التي حجزوها، وعزوا هذا الطلب إلى الحفاظ على السيولة لدى الشركات المتضررة من الأزمة.

كما طالبت الرابطة بإدخال تحسينات على حزمة مساعدات الطوارئ للشركات وبرامج القروض من بنك التنمية الحكومي (كيه إف دبليو)، وطالبت بدفع السلف المقدمة من إعانات تخفيض ساعات الدوام بحلول نهاية مارس الجاري ومطلع أبريل المقبل.

يذكر ان القواعد المعمول بها حتى الآن تتيح للمستهلكين استعادة أموالهم فورا في حال إلغاء الشركات لرحلاتهم.

وكان ممثلو الحكومة تلقوا مطالبات من الشركات لاستخدام قسائم لتجنب سرعة فقدان للأموال السائلة.