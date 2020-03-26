محافظ جنوب سيناء يقرار بتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50%

أصدر خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، قرارا، بتخفيض القيمة الإيجارية، بالشواطئ، والتراخيص الإدارية، والمشاتل، وجميع الإشغالات التي جرى التعاقد بشأنها من قبل المحافظة، بنسبة 50% من القيمة المستحقة، ولمدة 3 أشهر، اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو.

واستثنى محافظ جنوب سيناء، المناطق التي جرى التعاقد عليها من خلال المزايدات من هذا القرار.

وأوضح المحافظ، أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما سيتركه من أثار سلبية على المواطنين بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بملاك الفنادق، والبازارات، والمحلات، والمولات، باتخاذ نفس الإجراءات التي تسلكها المحافظة، للتخفيف عن كاهل المستأجرين للوفاء باحتياجاتهم، والتزاماتهم خلال الفترة الراهنة.