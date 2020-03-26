التعليم العالي: جامعة المنصورة تنتج مستلزمات وقائية لتكفي احتياجاتها

جامعة القاهرة: مليون جنيه تمويل لبحوث إيجاد علاج للفيروس.. وطب عين شمس: فصل عيادات الصدر ناحية شارع رمسيس لتقليل الاحتكاك مع باقي المرضى

بثت وزارة التعليم العالي، الخميس، مقطع فيديو من جامعة المنصورة يوضح بدء الجامعة في إنتاج المستلزمات الوقائية الطبية ذاتيًا وبكميات كبيرة، تكفي احتياجات المستشفيات الجامعية والعيادات والكليات المختلفة.

في سياق أخر، أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، فتح باب التقدم بمشروعات بحثية مشتركة بين أكثر من كلية من كليات الجامعة في مجال فيروس كورونا، بتمويل يبدأ من 200 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى للمشروع الواحد؛ وذلك اعتبارًا من أمس الخميس، ولمدة أسبوعين، طبقًا للشروط والقواعد المعلن عنها على موقع الجامعة.

وأوضح الخشت، في تصريحات صحفية، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة وتسعى لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية وسد الفجوات من خلال البحث العلمي.

وأشار إلى أنه بعد دعوته علماء الجامعة منذ أيام لسرعة الإفادة بشأن الانضمام للفريق البحثي المشكل لإيجاد علاج للفيروس، استجاب عدد من كبير منهم وتم تشكيل 5 فرق بحثية بالفعل من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية، وتضم هذه الفرق أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات.

وأكد استمرار استقبال مستشفى قصر العيني التعليمى الجديد "الفرنساوي" للحالات الصحية المختلفة بما فيها الحالات الطارئة كما هو معتاد ماعدا حالات كورنا التي يتم اكتشافها وتحويل هذه الحالات لمستشفيات الصحة المسئولة عن ذلك، مؤكدًا توافر اطقم طبية للتعامل مع هذا الحالات.

ونفى مدير مستشفى الفرنساوي، الدكتور فؤاد زامل، ما تردد عن وجود مركز لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، مؤكدًا خلو المستشفى من أية حالات مصابة.

من جانبه، أعلن عميد كلية طب عين شمس، الدكتور أشرف عمر، فصل عيادات الصدرية ونقلها ناحية شارع رمسيس وتوفير مدخل لها من الشارع الرئيسي، وذلك في إطار الحفاظ على عدم احتكاك الحالات المشتبه فيها بالحالات المرضية، مشيرًا إلى تجهيز تلك العيادات بأجهزة تنفس وأطباء.

وقال عميد كلية الطب لـ"الشروق"، إن المستشفى أجرت تحاليل لـ6 أطباء منتدبين لأحد مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة لمساعدتهم في شفاء حالات مصابة، مؤكدًا سلبية نتائجهم ومنهحم 14 يومًا إجازة في المنزل قبل استئناف عملهم بالمستشفيات مرة أخرى.

وأكد أن الإنسانية تحتم عليه استقبال الحالات المرضية التي تأتي حتى باب المستشفى وأنه لا يمكن رفض قبول مريض أي كان مرضه، مشددًا على توفير غرف عزل للمشتبه فيهم، مناشدًا المواطنين ضرورة عدم ترديد الإشاعات التي من شأنها تفويت فرصة على مريض من تلقي الخدمة في المستشفيات خوفًا مما يقرأه أو يسمعه.

وفي السياق ذاته، أكد مدير مستشفيات جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح، إيجابية أحد الحالات المترددة على المستشفى، ونقلها في سيارة إسعاف معقمة ذاتيًا بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقلها للعزل.

وأضاف صالح لـ"الشروق": تم الاشتباه في حالتين وسحب الأطباء منهم العينات اللازمة مع الاحتفاظ بعزلهم، وتبين إيجابية حالة وسلبية الأخرى، وعقب نقلها رفعنا مكافحة العدوى وتعقيم المكان وتطهيره جيدًا ومتابعة الطاقم الطبي المباشر لهم.