 الصين تتخذ إجراء جديدا للحد من حالات الإصابة بكورونا الوافدة من الخارج - بوابة الشروق
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الصين تتخذ إجراء جديدا للحد من حالات الإصابة بكورونا الوافدة من الخارج

د ب أ
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 6:56 م | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 6:56 م

أعلنت الصين أنها سوف تمنع دخول الأجانب حاملي تأشيرات الدخول، وتصاريح الإقامة السارية فى محاولة للحد من أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد القادمة من الخارج.


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