قدم نحو 3ر3 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي،وسط إجراءات إغلاق اقتصادي غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لبيانات نشرتها وزارة العمل اليوم الخميس.

ويمثل العدد قفزة قياسية مقارنة بعدد 282 ألف طلب الأسبوع السابق له.

ووفقا لتقرير وزارة العمل، فإنه "خلال أسبوع حتى يوم 21 مارس، بلغ عدد طلبات إعانة البطالة 3 ملايين و283 ألف طلب وفقا للقراءة المعدلة موسميا، وهو ما يزيد بشكل قياسي غير مسبوق على المستوى المسجل الأسبوع السابق له بمقدار 3 ملايين وألف طلب".

وأشار التقرير إلى أن هذا هو المستوى الأعلى على الإطلاق الذي يصل إليه عدد الطلبات في تاريخ القراءة المعدلة موسميا، وكان أعلى مستوى سابق هو 695 ألاف طلب في أكتوبر 1982" .

ويتزامن ذلك مع غلق جميع أماكن العمل فيما عدا ذات الضرورة القصوى منها في البلاد وإصدار الأوامر لملايين الأشخاص بالبقاء في المنزل.