طارق شوقي: اتخذنا القرارات الجديدة حتى لا نحمل الطلاب منهجا لم يستطعوا استيعابه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول الموازنة بين الظروف الحالية الاستثنائية لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» التي حرمت الطلاب من متابعة الدراسة مع المدرسين، وشروط الانتقال من سنة إلى سنة أخرى.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، أن الامتحانات للطلاب ستعتمد على ما درسوه فعلًا قبل الظروف الاستثنائية ما قبل تاريخ 15 مارس، معقبًا: «حتى لا نحمل الطلاب منهجًا لم يستطيعوا استيعابه»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى استكمال نواقص الخمسة أسابيع المتبقية في السنوات اللاحقة، سواء للطلبة بوزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي، لافتًا إلى التعاون بين الوزارتين؛ لضمان تحقيق هذا الأمر.

وعن اختبار الـSAT، أوضح وزير التربية والتعليم أن الاختبار تم إلغاؤه في العالم كله، ونفس الشيء ينطبق على الشهادة البريطانية، قائلًا إن الوزارة لا تستطيع تقديم المساعدة فيه؛ بسبب إلغاء الاختبار الآن.

وذكر أن قبول طلاب هذه الشهادات في الكليات الحكومية يتطلب تخطي امتحان القبول الذي ستجريه وزارة التعليم العالي؛ لتحقيق العدالة ما بين طلاب المدارس الحكومية وبين أصحاب هذه الشهادات، مطالبًا أولياء الأمور بتقبل بعض الخسائر.

وقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، حزمة من القرارات؛ للتيسير على الطلاب في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.