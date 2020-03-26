بوتين: روسيا يمكنها التغلب على فيروس كورونا خلال أقل من 3 أشهر

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أعرب الرئيس الروسي فلادمير بوتين عن ثقته أن روسيا سوف توقف تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء عن بوتين القول إن التغلب على الفيروس مسألة وقت، كما أنها تعتمد على كفاءة العمل المشترك بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال.

وكانت روسيا قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الشاملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وشملت تقييد حركة الطيران ووضع الأفراد المصابين بالفيروس في الحجر الصحي.

وقال بوتين مع ممثلي المؤسسات التجارية اليوم "عندما يتغير الوضع، بالتأكيد سوف يتغير للأفضل، هذا أمر أكيد".

وأضاف: "زملاؤنا يتوقعون أننا سوف نتعامل مع فيروس كورونا خلال شهرين أو ثلاثة. وهذا بالطبع تكهن جيد، لأن بعض الدول تقول أن الحرب على الفيروس سوف تكون طويلة للغاية.

كما ناقش بوتين مع ممثلي الشركات الاجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها أمس الأربعاء، وتشمل إجراءات مالية لدعم الشركات التجارية والأسر .