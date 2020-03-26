مجلس الوزراء يكشف حقيقة إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور إلى العمل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر توجيهًا إلى كل الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية، بضرورة تقليل العمالة إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير للمؤسسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساءً»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الأربعاء، أن ضمن تلك الإجراءات، الهادفة لتقليل العمالة؛ إعطاء أولوية لكل العاملين والموظفين الذين يأتون إلى القاهرة من محافظات نائية، بالإعفاء من الحضور خلال الفترة الراهنة، منوهًا إلى ضرورة أن الموظف لا يمتنع عن الحضور إلى العمل من تلقاء نفسه دون تنسيق مع جهة عمله.



وأكد أن الموظف الذي سيتم إعفاؤه من الذهاب إلى العمل؛ سيحصل على كامل مستحقاته دون انتقاص، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسماح بإعطاء إجازات لبعض العاملين؛ تأتي في إطار تقليل أعداد المتواجدين في الجهاز الإداري، وبالتالي تقليل الاختلاط، وتقليل التحرك بين المحافظات.

وأشار إلى أن قرار منح الإجازات لبعض العاملين، يشمل أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والمعيلات لأطفال، وذلك لمدة 15 يومًا، متابعًا أن في حال تعسف أي جهة عمل، يجب على الموظف إبلاغ «بوابة الشكاوى الحكومية»، وسيتم بحث الشكوى، ومن ثم تقرير ما سيتم من إجراءات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.