محافظ بني سويف يتابع استمرار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

ناقش محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الجهود المنفذة ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية تكثيف واستمرار الحملة التوعوية التي تشرف عليها الصحة لضمان دقة المعلومات، مع ضرورة تكثيف إجراءات مكافحة العدوى بشكل عام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، تم التنسيق مع المستشفيات الخاصة بالمحافظة لاستقبال الحالات الحرجة والطوارئ خلال الفترة التي تتخذ فيها الدولة الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تكليف مدير العلاج الحر بتشكيل فريق من إدارة العلاج الحر للمرور على العيادات الخاصة والمعامل ومراكز الأشعة من أجل توعية الأطباء والأطقم الطبية بالأعراض الخاصة بفيروس كورونا وتوزيع البوسترات والمنشورات الخاصة بالتوعية وتأكيد إغلاق العيادات في مواعيد حظر التجوال، كما يتم المرور على جميع المستشفيات الخاصة بجميع مراكز المحافظة أسبوعيا للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.