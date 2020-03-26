الكويت تهيب بمواطنيها بالخارج عدم السفر دون التنسيق مع البعثات الدبلوماسية

أهابت وزارة الخارجية الكويتية بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج، عدم التخطيط للانتقال من دولة إلى أخرى، دون التنسيق المسبق مع بعثات دولة الكويت في تلك الدول.

وأوضحت (الخارجية) الكويتية - في بيان صحفي اليوم الخميس - أن ذلك يأتي بسبب الإجراءات الاحترازية المتغيرة بشكل سريع ومستمر التي تتخذها الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومنها إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية، ومنع الدخول للأجانب، الأمر الذي سيواجه معه المواطنون الكويتيون الكثير من المشاكل، ومنها البقاء في المطارات، والذي لن تستطيع البعثات الدبلوماسية الكويتية تجاوزه، بسبب صرامة الإجراءات المتخذة.

ومن جانبه .. قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن رحلات عودة المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج ستتوالى تباعا، بموجب جدول زمني تم الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية.

وأوضح الجارالله - في تصريح صحفي - أن عملية الإجلاء بدأت أمس الأربعاء؛ حيث بدأت عمليات عودة المواطنين الكويتيين من القاهرة، والمنامة، وبيروت، كما انتهت الوزارة وبعثاتها اليوم، من ترتيب عودة عدد من المواطنين من كل من فرانكفورت، ولندن، وأبوظبي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء الكويتي، بشأن الحالات والمعايير التي تحدد الأولوية في عودة المواطنين، والمتمثلة في الحالات المرضية الحرجة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن تجاوز 65 عاما والقصر دون 18 سنة بدون عائل.

ولفت كذلك الى أن ذلك يأتي أيضا إلى ما استجد، وما كانت الوزارة تؤكده من متغيرات بشأن بعض الدول التي أنذرت المواطنين بضرورة إخلاء الفنادق لنزلائها، ومنها ألمانيا، إضافة إلى الدول التي تداعت فيها المنظومة الصحية.