مستشار الشئون الصحية: نحتاج إلى تعاون الجميع للعبور من كورونا بأقل الخسائر

قال محمد عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة تبذل أقصى جهودها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مذاعة عبر فضائية «mbc مصر»، اليوم الخميس، أن أكبر الدول تعرضت إلى مشكلات في النظام الصحي، بسبب تفاقم أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تجنب الوصول إلى تلك المرحلة، والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وأوضح أنه كلما التزم المواطنين بالإجراءات الوقائية، وابتعدوا عن التجمعات، والحد من الحركة، ستتجنب الدولة حدوث أي أزمة في أنظمتها الصحية، والسيطرة على انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأشار إلى أنه يرى التزام جيد في الشارع المصري بالإجراءات الوقائية، واستجابة كبيرة، ويأمل من جميع المواطنين الحفاظ على تلك الإجراءات، موضحًا أن هناك شفافية تامة من الدولة في الإعلان عن عدد الإصابات والوفيات.

ولفت إلى أن السيطرة على انتشار الفيروس، والحد منه، سيؤدي إلى توفير جميع الرعاية الصحية والمواد الطبية لجميع المواطنين، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل مع جميع الجهات في الدولة لمتابعة الأزمة.

